Survivor'u apar topar bırakmıştı! Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

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Survivor'u apar topar bırakmıştı! Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, aniden yarışmaya veda etmişti. Tuğsuz hakkındaki tutuklama kararı ve yarışmayı bırakma nedeniyle ilgili sessizliğini bozdu.

Survivor 2025'in finaline sayılı günler kala yarışmadan apar topar ayrılmıştı. Hikmet Tuğsuz'un ani vedası izleyicileri şaşkına çevirirken, yarışmacı hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Sunucu Murat Ceylan, Hikmet'in ayrılığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda, özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya da gelemeyecek. Son dönemece girmişti, ancak bu sebepten dolayı biz de bu kararı kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

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"AKSİNİ İSPAT EDEN OLURSA 10 MİLYONU KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı. Tuğsuz, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi bir durumum kesinlikle yoktur. Aksini ispat eden olursa, 10 milyon Türk Lirasını kimsesiz çocuklara bağışlayacağım."

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Tuğsuz, ayrıca Survivor'dan ayrılma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Gerçek şu ki, 20.07.2023 tarihinde şahsıma yönelik ağır küfür, hakaret ve tehditlerin yanı sıra; Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, Türk polisine ve adalet sistemine edilen hakaretler sonrası B.A. isimli şahıs tarafından kameraların kurulduğu bir ortamda, zorla fiziksel tepki vermem sağlanarak bir olay organize edildi. Bu olayın ardından açılan mahkeme süreci nedeniyle, daha önce denetimli serbestlikten yararlanmış olmamdan ötürü yeni bir dosya oluşturuldu ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşim İbrahim Tuğsuz da yetkililerle irtibata geçerek bana bu durumu iletti."

Açıklamasının sonunda duygularını da dile getiren Hikmet Tuğsuz, "Aylarca şampiyon olmak için mücadele ettiğim Survivor'dan, büyük bir üzüntüyle ve ağlayarak ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

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