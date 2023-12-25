Süryanilerden Yaldo Bayramı'nda 12 şehit için 'Yastayız' açıklaması

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, “Bu bayram günümüzde hem sevinç hem de hüzün yaşıyoruz. Çünkü İncil bize ‘Yas tutanlarla yas tutun’ diye emrediyor. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz” dedi.

Süryaniler, 10 gün boyunca hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak durarak oruç tuttukları Doğuş Bayramı’nı, Mardin’de farklı kiliselerde gerçekleştirdikleri ayinlerle kutladılar. Hz. İsa’nın doğduğu mağarada ısınması için yakılan ateşin canlandırıldığı ayinlerde, mumlar yakıldı, ilahiler söylendi, dualar edildi. Ayinlere katılan Süryaniler, birbirlerinin bayramını tebrik ettiler.

“BARIŞ VE HUZURUN EGEMEN OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerlerin acısını paylaştıklarını belirterek, “İki gün önce 12 şehit verdiğimizi biliyoruz. Bu bayramda hem mutluyuz hem de üzgünüz. Çünkü bu İncil’in buyruğudur, ‘Yas tutanlarla yas tutun’ diyor. Biz de bu acıyı duyuyoruz ve devletimizle, milletimizle dayanışma içindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Gerçekten çok üzüldük, Türkiye’mizde, bölgemizde, şehrimizde, barış ve huzurun egemen olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“BURUK BAYRAM YAŞIYORUZ”

Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özberk de bayramı buruk yaşadıklarını ifade ederek, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Kiliseye gelen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Süryanilerin bayramını kutlayarak, kentte farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içinde bir arada yaşadığını söyledi. Midyat ilçesinde de Mort Şmuni Kilisesi’nde Noel ayini yapıldı. Ayin, Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş tarafından yönetildi. Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan ve Şemmaslar da ayinde görev aldı. Ayine, ilçe merkezi, köyler ve Avrupa’dan gelen Süryani vatandaşlar katıldı.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün de konuşmasında, “Bayramın adı güzeldir, anlamı büyüktür. Ama maalesef bu sene bayramı buruk yaşıyoruz. Çünkü kalbimiz acı doludur. Şehitlerimiz için, Filistin için, bu tür şeyler için tam anlamıyla bayramı kutlayamıyoruz. Bu bayramın ülkemize, Orta Doğu’ya, tüm insanlığa kardeşlik, sevgi, barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki 2024 yılının beklentilerin gerçekleşeceği, sevginin hakim olacağı, kardeşliğin çoğalacağı, bu tür nahoş olayların biteceği bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.