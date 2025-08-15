Susuz’da marketler mercek altında!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Susuz’da marketler mercek altında!

Kars'ın Susuz ilçesinde marketler denetlendi. Eksiklik tespit edilen işletmeler uyarıldı.

Kars’ın Susuz ilçesinde marketlerde denetim yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatlarını, hijyen koşullarını ve etiket uygunluğunu inceledi.

Ekipler, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği denetimler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.

Susuz’da marketler mercek altında!

Susuz’da marketler mercek altında!

Susuz’da marketler mercek altında!

Son Haberler
Araç Muayene İstasyonlarında Kadın Odaklı Hizmet
Araç Muayene İstasyonlarında Kadın Odaklı Hizmet
Fransa'da ilk Batı Nil virüsü vakası tespit edildi
Fransa'da ilk Batı Nil virüsü vakası tespit edildi
Deprem alarmı verildi! Ekipler enkaz altından tek tek çıkardı
Deprem alarmı verildi! Ekipler enkaz altından tek tek çıkardı
Tekirdağ’da 'Poyraz' alarmı: Gemiler açıkta bekliyor!
Tekirdağ’da 'Poyraz' alarmı: Gemiler açıkta bekliyor!
Limonun tanesi 25 TL oldu! Üzerine sıkılan sodanın fiyatını geçti
Limonun tanesi 25 TL oldu! Üzerine sıkılan sodanın fiyatını geçti