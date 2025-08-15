Susuz’da marketler mercek altında!

Kars’ın Susuz ilçesinde marketlerde denetim yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatlarını, hijyen koşullarını ve etiket uygunluğunu inceledi.

Ekipler, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği denetimler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.