Sütün içine 1 kaşık eklemeniz yeterli! Meğer tam bir şifa deposuymuş

Üst Solunum Yolları Rahatsızlıklarına Şifa: Zerdeçalın anti-bakteriyel ve antiviral özellikleri, boğaz, bademcik ve öksürüğe iyi gelir. Aynı zamanda ciğerdeki tıkanmaları açar.
Sindirim Sağlığını Destekler: Kurkumin, sindirim sistemindeki iltihabı azaltmaya ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Böylece şişkinlik, gaz ve diğer sindirim rahatsızlıklarını en aza indirir. Ayrıca antimikrobiyal özellikleri, sindirim yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar.
Kalp Sağlığını Olumlu Etkiler: Zerdeçallı sütün anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri, kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olurken, kurkumin aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.