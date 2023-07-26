Suudi Arabistan, 50 milyondan fazla mangrov ağacıyla çölleşmeye savaş açtı

Suudi Arabistan'da, çölleşmeyle mücadele çalışmaları kapsamında 2030 yılına kadar 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirmek amacıyla ilk fidanlığın açıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Uluslararası Kızıldeniz Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı John Pagano, Suudi Arabistan Bitki Geliştirme ve Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Merkezi ortaklığıyla 2030 yılına kadar 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk fidanlığı açtıklarını kaydeden Pagano, en son teknolojileri ve yenilikçi metotları keşfetmeye devam ederken, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için en iyi çözümleri her zaman doğada bulduklarını belirtti.

10 KATA KADAR DAHA FAZLA KARBON EMME ÖZELLİĞİ VAR

Mangrovların en değerli doğal varlıklardan biri olduğunu ifade eden Pagano, bu ağaçların yaban hayatına ev sahipliği yaptığını aktardı.

Bu türün sel ve erozyon gibi dalgaların etkilerinin azaltılmasına ve iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlanmasına katkı sağladığına işaret eden Pagano, açtıkları ilk fidanlığın ulaşılması hedeflenen biyo-çeşitliliği sağlayacağını anlattı.

Pagano, mangrovların diğer bitkilere göre 5 ila 10 kat daha fazla karbon emme özelliği olan ve biyo-çeşitliliğe olumlu etkisi en yüksek bitkiler arasında yer aldığına dikkat çekti.