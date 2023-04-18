Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Şam'ı ziyaret etti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 12 yıl aranın ardından Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Suriye'ye ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Şam'ı ziyaret etti

Haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, resmi temaslarda bulunmak üzere, başkent Şam'a gitti.

Faysal bin Ferhan, ziyaret kapsamında, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi. Faysal bin Ferhan'ın bu ziyareti, "Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığınca Şam'a yapılan ilk ziyaret" oldu.

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

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