Suudi Arabistan ekibi Türk oyuncuyu duyurdu

Suudi Arabistan'ın Al-Okhdood kulübü, 21 yaşındaki Türk oyuncu Burak İnce'yi transfer ettiğini duyurdu.
Son olarak geçen sezon Polonya'nın Slask Wroclaw takımında forma giyen İnce, kulüple sözleşmesi bittiği için serbest oyuncu statüsündeydi.
Altınordu altyapısından yetişen Burak İnce, Ocak 2022'de Almanya'nın Bielefeld ekibine transfer olmuştu. İnce, 2023-2024 sezonunun başında ise Slask Wroclaw ile anlaşmıştı.
التركي "بوراك انجي" ينضم إلى عرين الأسود????????#Burakİnce pic.twitter.com/EeKwIMS6nE— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) September 23, 2025