Suudi Arabistan ekibi Türk oyuncuyu duyurdu

Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al-Okhdood, Burak İnce'yi kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan'ın Al-Okhdood kulübü, 21 yaşındaki Türk oyuncu Burak İnce'yi transfer ettiğini duyurdu.

Son olarak geçen sezon Polonya'nın Slask Wroclaw takımında forma giyen İnce, kulüple sözleşmesi bittiği için serbest oyuncu statüsündeydi.

Altınordu altyapısından yetişen Burak İnce, Ocak 2022'de Almanya'nın Bielefeld ekibine transfer olmuştu. İnce, 2023-2024 sezonunun başında ise Slask Wroclaw ile anlaşmıştı.

