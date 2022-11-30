Suudi Arabistan uyuşturucu cenneti. 2 milyondan fazla amfetamin hapı ele geçirildi

AA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed en-Nuceydi, başkent Riyad'da 2 milyondan fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Nuceydi, ülkenin güvenliğini ve gençlerini hedef almaya kalkışan herkesle mücadelenin İçişleri Bakanlığının tüm birimleri tarafından sürdürüldüğünü ve gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiğini kaydetti.

Operasyonun, Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresiyle ortak yürütüldüğü belirtildi.

Ülkede son olarak, 17 Ekim ve 16 Kasım'da Riyad'da düzenlenen iki operasyonda toplam 4 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.