Suudi Arabistan vatana ihanetten 2 askeri idam etti

Suudi Arabistan devlet haber ajansı (SPA) Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın diğer suçların yanı sıra vatana ihanetle suçlanan iki askeri personeli idam ettiğini duyurdu.

SPA'nın bakanlığın açıklamasını aktardığı habere göre, bir pilot ve bir başçavuştan oluşan iki subay 2017 yılında tutuklandı ve "vatana ihanet, ulusal çıkarları ve askeri onuru korumamak" suçlamalarıyla idama mahkum edildi. SPA, bu kişilerin belirlenen mahkemeye sevk edildiklerini, tüm adli güvencelerin sağlandığını ve kendilerine yöneltilen suçlamaları itiraf ettiklerini de söyledi.

Açıklamada suçlarla ilgili ayrıntı verilmedi ancak Suudi ordusu 2017'de Yemen'de yoğun bir şekilde faaliyet göstermişti. 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın kurduğu koalisyon ülkenin bir kısmını kontrolü altında tutan Şii Husilerle savaşıyordu. Çatışmalar büyük ölçüde durdu ancak Riyad yönetimi on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca Yemenlinin açlık ve hastalıkla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN 2022'DE EN AZ 196 KİŞİYİ İDAM ETTİ

Suudi Arabistan a 2021 yılında da "vatana ihanet" ve "düşmanla işbirliği yapmak" suçlarından mahkum edilen üç askeri idam etmişti. Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu hak örgütleri ise işkence ve adil olmayan yargılama iddialarını gerekçe göstererek Riyad'a ölüm cezasının uygulanmasına son vermesi çağrısında bulunuyor. Af Örgütü geçen hafta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın bu yıl 100, 2022 yılında ise 196 kişiyi idam ettiğini ve bu sayının son 30 yılda kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıklamıştı.