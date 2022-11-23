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Arjantin futbolunun kripto parası çöktü

Arjantin taraftar token'ı, Suudi Arabistan maçından sonra düşüşe geçti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:47
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Suudi Arabistan'a mağlup olan Arjantin'nin kripto parası düştü

Arjantin futbolunun kripto parası çöktü
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Arjantin Futbol Federasyonu'nun kripto taraftar token'ı ARG, Arjantin'in Salı günü FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile karşılaşmasıyla maçın başında yaklaşık 7,20 dolardan 4,96 dolara düştü. 

Maç sona erdiğinden beri, ARG'nin fiyatı biraz toparlanarak 5,36$ civarına geldi. Son 24 saatte token %18 düştü. Arjantin'in kaybı o kadar kötüydü ki, pek çok taraftar, kripto şirketi Chiliz tarafından yaratılan ve Arjantin Futbol Federasyonu ile resmi bir ortaklıkla borsası Socios'ta piyasaya sürülen tokenlerini sattı. 

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