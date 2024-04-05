Suudi Arabistan’da katıldığı yemekten aldığı ücret dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir setlerden uzak olsa da şöhretinden hiçbir şey kaybetmedi.

Yaptıkları, giydikleri ve söyledikleriyle olay olan Uzerli hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’da Riyadlı bir ailenin yemek davetini kabul etti.

İddiaya göre, ünlü oyuncu bu yemekten tam tamına 4 milyon TL kazandı.

Meryem Uzerli'nin "Hürrem" rolü ile yer aldığı Muhteşem Yüzyıl halen daha dünyanın 55 ülkesinde seyirciyle buluşmaya devam ediyor.