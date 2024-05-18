Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi

Yakın zamana kadar kadınların abaya giymeden sokağa çıkamadığı Suudi Arabistan'da şok defile.

Genç Faslı modacı Yasmina Qanzal'ın tasarımlarını yer aldığı havuz başındaki etkinlik ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile oldu.

Defilesinde çoğunlukla kırmızı, bej ve mavi tonlarında mayolar yer veren Qanzal, "Bu ülkenin çok muhafazakar olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar yapmaya çalıştık" dedi.

Faslı modacı Yasmina Qanzal, bu defilenin büyük bir adım olduğunu söyledi.

Birbirinden güzel mankenlerin yer aldığı defile, Kızıldeniz Moda Haftası kapsamında Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından ‘Tarihi defile'ye yorumlar da gecikmedi:

-Ne yani şimdi "Yallah Arabistan’a..." lafı tarih mi oldu?

-Suudi kadınların gözü aydın gerçekten onlar adına seviniyorum diğer Arap ülkeleri de bu yolda ilerlemeli.

-Beğenmeyenler Yallah Türkiye’ye.

-Suudi Prensi Selman açılımlarına devam ediyor.

-Adamlar 1-2 yıla bizi geçer yerimizde de saymıyoruz geriye doğru gidiyoruz.