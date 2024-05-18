Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi
Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayolu defile

Yakın zamana kadar kadınların abaya giymeden sokağa çıkamadığı Suudi Arabistan'da şok defile.

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Genç Faslı modacı Yasmina Qanzal'ın tasarımlarını yer aldığı havuz başındaki etkinlik ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile oldu.

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Defilesinde çoğunlukla kırmızı, bej ve mavi tonlarında mayolar yer veren Qanzal, "Bu ülkenin çok muhafazakar olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar yapmaya çalıştık" dedi.

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Faslı modacı Yasmina Qanzal, bu defilenin büyük bir adım olduğunu söyledi.

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Birbirinden güzel mankenlerin yer aldığı defile, Kızıldeniz Moda Haftası kapsamında Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

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Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından ‘Tarihi defile'ye yorumlar da gecikmedi:

-Ne yani şimdi "Yallah Arabistan’a..." lafı tarih mi oldu?

-Suudi kadınların gözü aydın gerçekten onlar adına seviniyorum diğer Arap ülkeleri de bu yolda ilerlemeli.

-Beğenmeyenler Yallah Türkiye’ye.

-Suudi Prensi Selman açılımlarına devam ediyor.

-Adamlar 1-2 yıla bizi geçer yerimizde de saymıyoruz geriye doğru gidiyoruz.

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