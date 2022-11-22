﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam

Suudi Arabistan'ın son iki haftada 12 kişiyi kafalarını kılıçla keserek idam ettiği öğrenildi. İdam edilen kişilerin uyuşturucu nedeniyle ölüm cezası aldığı kaydedildi.

İnsan hakları örgütü Reprieve, Suudi yönetiminin tüm dünyanın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na odaklanmasından faydalanarak idamları gerçekleştirdiğini belirtti.

Tepkiler üzerine Riyad, geçen sene şiddet içermeyen suçlar için idam cezasının uygulanmayacağı sözü vermişti.

Ülkede bu yıl gizlice idam edilenlerin sayısının önceki yılların çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan mart ayında bir günde 81 kişiyi idam ederek büyük tepki çekmişti.