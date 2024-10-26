Suudi Arabistan'dan İsrail'e kınama

Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunu "Tahran'ın egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasa ve normlara aykırı" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, "bölge ülkeleri ve halklarının güvenliğini ve istikrarını tehdit eden çatışmanın artmaya devam etmesini ve genişlemesini reddetme konusundaki kararlı tutumuna" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "İran'ın egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası yasa ve normlara aykırı olduğu" belirtilen saldırı kınandı.

Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi azaltmaya davet eden Suudi Arabistan, bölgede askeri çatışmaların devam etmesinin olumsuz sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve etkili ve aktif taraflara, bölgedeki gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.