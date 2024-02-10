Suudi hava yollarında yolculara büyük rezillik

Ramazan Süzen
Suudi hava yollarında yolculara büyük rezillik
Suudi Arabistan Havayollarında Cidde- Ankara seferini yapan uçaktan kaos çıktı.

İddiaya göre olay, yaklaşık 1 hafta önce gerçekleşti. Uçuştan önce ön Ön sıra biletleri bulunan yolcular uçağın kapısında yerlerine oturmak istediler. Ancak kabin ekibi tarafından arka sıralarda istedikleri yerlere oturmaları istenildi.

Yolcular bu duruma öfkelenerek ekiple tartıştı. Kabin ekibinin tehditvari konuşmaları sonrası yolcular başka yerlere geçmek zorunda kaldı.

Ancak daha sonradan ön sıralara başka yolcular oturtuldu. Bu adımın ardından uçakta yeniden kaos ortamı oluştu. Uçak sürekli tartışmalar yaşandı.

kjljki.jpg

Yolcular kendi aralarında kavga ederken ise kabin ekinin arka kısımda oturup müdahale etmemesi de büyük sorumsuzluk olarak yorumlandı.

Tartışma sırasında bir yolcu hafif yaralandı. Uçuş, herkesin farklı yerlere oturmasıyla gerçekleştirildi.

gfjgjtyigu.jpg

İlgili Haberler
Delta Havayolları Airbus A350-1000'i seçti
Delta Havayolları Airbus A350-1000'i seçti
İspanyol İberia Havayolları'nda grev: 444 uçuş iptal
İspanyol İberia Havayolları'nda grev: 444 uçuş iptal
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak
Polonya Havayolları, Rus tenisçiyi uçağa almadı
Polonya Havayolları, Rus tenisçiyi uçağa almadı
Son Haberler
Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Yerel Haberler
Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü
Vatandaşın bankalara borcu 3 trilyona dayandı: Vatandaş borcuna takla attırıp yaşamaya çalışıyor Ekonomi
Vatandaşın bankalara borcu 3 trilyona dayandı: Vatandaş borcuna takla attırıp yaşamaya çalışıyor
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır! İşte size meşhur tescilli Hatay usulü tuzlu yoğurt tarifi Yemek Tarifleri
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır! İşte size meşhur tescilli Hatay usulü tuzlu yoğurt tarifi
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu Gündem
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti Yerel Haberler
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı Gündem
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı