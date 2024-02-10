Suudi hava yollarında yolculara büyük rezillik

İddiaya göre olay, yaklaşık 1 hafta önce gerçekleşti. Uçuştan önce ön Ön sıra biletleri bulunan yolcular uçağın kapısında yerlerine oturmak istediler. Ancak kabin ekibi tarafından arka sıralarda istedikleri yerlere oturmaları istenildi.

Yolcular bu duruma öfkelenerek ekiple tartıştı. Kabin ekibinin tehditvari konuşmaları sonrası yolcular başka yerlere geçmek zorunda kaldı.

Ancak daha sonradan ön sıralara başka yolcular oturtuldu. Bu adımın ardından uçakta yeniden kaos ortamı oluştu. Uçak sürekli tartışmalar yaşandı.

Yolcular kendi aralarında kavga ederken ise kabin ekinin arka kısımda oturup müdahale etmemesi de büyük sorumsuzluk olarak yorumlandı.

Tartışma sırasında bir yolcu hafif yaralandı. Uçuş, herkesin farklı yerlere oturmasıyla gerçekleştirildi.