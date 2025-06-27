Suudiler imzayı attı: Dev doğal gaz boru hattı için büyük anlaşma

Kaynak: Haber Merkezi
Suudiler imzayı attı: Dev doğal gaz boru hattı için büyük anlaşma

Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına önemli katkı sağlayacak devasa Master Gaz Sistemi-3 projesinin bir parçası olarak 300 kilometreden uzun yeni bir doğalgaz boru hattının inşası için büyük bir sözleşme imzalandı.

Suudi Arabistan'da enerji sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin enerji devi Aramco'nun yürüttüğü Master Gaz Sistemi-3 (MGS-3) projesinin dokuzuncu paketi için Qapqa şirketi, A.Hak Pijpleidingen Saudi Company ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu stratejik anlaşma, Suudi Arabistan'ın doğalgaz altyapısını güçlendirme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Sözleşme kapsamında Qapqa, 300 kilometreden daha uzun ve 56 inç çapında X70 gaz boru hattının inşası için üç adet tam otomatik kaynak sistemi ve deneyimli bir kaynak ekibi sağlayacak. Qapqa'nın bölgedeki başarılı geçmişi ve kanıtlanmış otomatik kaynak teknolojisi bu projede kilit rol oynayacak. Projenin toplam maliyetinin yüz milyonlarca doları bulması bekleniyor. Bu yatırım, ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgesel enerji güvenliğine de katkı sağlayacak.

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