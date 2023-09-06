Suudiler İspanyol dünya devinin en büyük hissedarı oldu

Suudi Telekom Şirketi (STC), Telefónica'nın %9,9 hissesini 2,1 milyar Euro karşılığında satın aldı. Bu, STC’yi İspanyol telekomünikasyon şirketinin en büyük hissedarı haline getirdi.

Telefónica, STC Grubunun Telefónica'nın sermayesinin %4,9'unu temsil eden hisseleri satın alması ve diğer %5'i için de finansal araçları satın alması yoluyla gerçekleştirilecek olan işlem hakkında İspanya'daki Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Telekom şirketi Telefonica’nın dünyanın en büyük telefon operatörlerinden ve mobil ağ sağlayıcılarından biri oldu aktarılırken, CEO'suna göre STC'nin Telefónica'nın kontrolünü veya çoğunluk hissesini satın alma niyeti henüz yok.

Olayan Alwetaid, "Bu, cazip temettü politikamızı korurken sağlam bilançomuzu kullanmamıza olanak tanıyan harika bir yatırım fırsatı" dedi.

Şu ana kadar Telefónica'nın en büyük hissedarı %4,87 ile İspanyol bankası BBVA olurken, onu %4,48 ile ABD fonu BlackRock takip etti.