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Suudiler açıkladı: Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir

Londra merkezli bir Arap gazetesinde yer alan yazıda, BM'in Suriye'ye yönelik insani yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'yi yeni bir göç dalgasının vurabileceği belirtildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:22
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Suudiler Türkiye'yi yeni bir göç dalgasının vurabileceğini duyurdu

Suudiler açıkladı: Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir
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Temmuz 2021'de sona eren Suriye'ye yönelik insani yardımların bir yıl daha uzatılması BMGK daimi üyesi Rusya tarafından reddedilmişti. Londra merkezli Arap gazetesi Şarkul Avsat insani yardımların Suriye'ye ulaşmaması halinde, Türkiye'yi yeni bir göç dalgasının vurabileceği öne sürdü.

Şarkul Avsat'ta, Firas Kerem imzasıyla yayınlanan yazıda, Birleşmiş Milletler yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'yi hedef alan yeni bir göç dalgasının başlayabileceği iddia edildi.

Söz konusu yazıda durum şu ifadelerle aktarıldı:

"Suriyeli aktivistler ve yerel insani yardım kuruluşları, Suriye’de yerinden edilen kişilerin zor hayat şartları, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar yaşadığı bir ortamda, İdlib’in kuzeyinde ve Türkiye-Suriye sınırı yakınında yer alan 1430’dan fazla çadırda yaşayan yarım milyonun üzerinde yerinden edilmiş Suriyeliye yapılan Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının durdurulması ihtimaline ve olası sonuçlarına karşı uyardı. BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresi 10 Ocak 2023’te sona erecek"

Söz konusu yardımların Suriye'ye ulaşmaması halinde "Türkiye'ye yönelik yeni bir göç akınının başlayacağı" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Temmuz ayında sonlandırılan BM yardım programı, bir yıl daha uzatılmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürülmüş, ancak daimi üyelerden Rusya tarafından veto edilmişti. Suriye hükümetinin, BMGK onayı olmadığı takdirde yapılan yardımları kabul etmediği bildirildi.

BMGK geçici üyeleri İrlanda ve Norveç tarafından hazırlanan teklif Rusya tarafından veto edilince, 15 üye ülke diplomatları yeni bir uzlaşı için görüşmelere başladı.

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yurdanur canbaş
19.12.2022 16:52
yeter be.çok istiyorlarsa avrupa kendisi paylaşsın suriyelileri.insanları yerinden eden onlar,ülkesi istila edilen biz.  
 
asuman 1789
19.12.2022 16:47
Niye dünya da türkiyeden başka ülkemi yok yoksa bu ülkelere kıranmı girmiş  
 
Türkgil
19.12.2022 16:46
Göçmen nedir istilacı düşman bunlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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