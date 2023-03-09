İstanbul'un göbeğindeki afet yasası ile boşatılan arazi Suudiler alınca imara açıldı. Arapları kalkındırma planı

Deprem riski yoğun bölgelerden biri Zeytinburnu’nda ilk kentsel dönüşüm konut bulunmayan Zeytinburnu Ambarlar Nakliyeciler Sitesi’ne yapıldı. Ancak Ambarlar Arapların sermayesine geçti.

Birgün’den Bahadır Özgür’ün yazısına göre, Ambarlar, Cumhuriyet’in ilanından 14 yıl sonra kurulan Türkiye Nakliyeciler Derneği’nin bünyesindeki yüzlerce küçük şirketi barındırıyordu. Nakliyeciler Kooperatifi (NASKO) tarafından işletilen depolarda, günlük ortalama 250 TIR’la gelen 3000 ton ürün toplanıp dağıtılıyordu. İnşaat furyasının hızlandığı 2010’dan sonra AKP, şehrin göbeğinde kalmış bu araziye gözünü dikti.

Yenilemek, sağlıklı hale getirmek yerine, kirini pasını gösterip Ambarları murdar edecek bir propagandaya girişti. “Hadımköy’de yer yapıyoruz” dediler. Ve 2014’te araziyi ihaleye çıkardılar.

240 milyon dolara sürpriz şekilde Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in kurduğu Akzirve Gayrimenkul’e kaldı ihale. Ambar sahipleri anlaşmaya mecbur bırakıldı. Bir kısmı direndi, davalar açtı. Ne var ki 6 Şubat 2017 günü Bakanlar Kurulu kararı ve Erdoğan’ın onayı ile ‘riskli alan’ ilan edildi. Polis marifetiyle yıkımına başlandı. Ambar sahipleri Danıştay’a koştular, yıkımı durdurdular. Bu sefer de deprem tehlikesi bahane edilerek 30 Temmuz 2018 günü, ‘rezerv yapı alanı’na çevrildi. Yani afet yasası gereği kentsel dönüşüm yapılmak zorundaydı. Tüm bir Zeytinburnu 1. derece deprem bölgesiyken Erdoğan’ın önceliği, üzerinde kimsenin yaşamadığı, tek katlı depolardan oluşmuş Ambarlar oldu.

SUUDİLER’İN KAÇAK YAPISI YASALLAŞTIRILDI

23 Kasım 2018’de uygulama imar planı askıya çıktı. Kat izni 15’e yükseltildi. Görünürde kocaman bir yeşil alan vardı. Şirket orayı da düzleyip satış ofisi binasını dikti. Olay imar planına aykırılıktan dolayı idare mahkemesine götürüldü. Mahkeme haklı buldu. Lakin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anında devreye girip Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu kararnamesi, afet yasası ve imar kanununa dayanarak plan değişikliğini re’sen onayladı.

Böylece Suudiler’in kaçak yapısı yasallaştırıldı. Artık her şey arzu ettikleri kıvama geldiğinde Suudi şirket projeyi gün yüzüne çıkıverdi.

PROJENİN ADI: TOPKAPI 29

8 milyar liralık yatırımla bin 441 lüks konut, otel, AVM, premium rezidanslar, 10 bin metrekarelik oyun alanı ve park, kocaman bir cadde, kafeler, restoranlar, fitness ve spor merkezleri vs. vs. yapılıyor. Tasarımı İngiltere’nin ‘star mimarlık’ ofislerinden Chapman Taylor’a ait. Daha inşaat halindeyken, Körfez’in Arap zenginleri başta olmak üzere, kentsel dönüşüm sayesinde vergi avantajıyla paylaşıldı. 16 Mayıs 2022’de yapılan lansmanda projenin adının ‘Topkapı 29’ olduğu açıklandı. Fatih Sultan Mehmet’in, 29 Mayıs 1453’te İstanbul’a girdiği yerde inşa edilmesinden esinlenmişler.

İstanbul’u yeniden fetheden Erdoğan, tahtını kurduğu mülkü götürüp Suudilere tapuladı. Yetmedi Suudiler, “Sizin Cumhuriyet’in köküne beton döküyoruz” dercesine resmi açılışın Cumhuriyet’in 100. yaş gününde, 29 Ekim 2023’te yapılacağını ilan ettiler. Ambarlar böyle dönüşüp, Suudi sermayesi haline geldi.

5 MİLYAR DOLARLIK MEVDUAT

Öte yandan Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.