Suya düşen balıkçı yaşamını yitirdi

34 yaşındaki Salih Araç isimli vatandaş suya düşüp kaybolurken, arkadaşı M.E.S. onu kurtarmaya çalıştığı sırada çamura saplandı. Üçüncü arkadaşları, yabancı uyruklu İ.A., çıktıkları tepede mahsur kaldı.

Olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, dalgıçlar suda kaybolan Salih Araç'ı aramak için baraja girdi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Salih Araç'ın cenazesi bulundu ve hastane morguna kaldırıldı. Mahsur kalan diğer iki kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.