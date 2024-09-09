Suya düşen balıkçı yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Suya düşen balıkçı yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde balık tutmak için Yamula Barajı'na giden üç arkadaştan biri dönüş yolunda suya düşerek hayatını kaybetti.

34 yaşındaki Salih Araç isimli vatandaş suya düşüp kaybolurken, arkadaşı M.E.S. onu kurtarmaya çalıştığı sırada çamura saplandı. Üçüncü arkadaşları, yabancı uyruklu İ.A., çıktıkları tepede mahsur kaldı.

Olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, dalgıçlar suda kaybolan Salih Araç'ı aramak için baraja girdi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Salih Araç'ın cenazesi bulundu ve hastane morguna kaldırıldı. Mahsur kalan diğer iki kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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