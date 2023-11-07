Suyun altındaki 300 yıllık hazine çıkarılacak

Milliyet'in haberine göre; Kolombiya hükümeti içerisinde mücevher ve altın bulunan 300 yıl önce batan San Jose kalyonunu eleştirilere rağmen sudan çıkarma kararı aldı. Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa tarafından yapılan açıklamada çalışmaların başladığı belirtildi ve 3 yıl içerisinde bütün parçaların yeryüzüne çıkartılacağı kaydedildi. İçerisinde 4 ila 20 milyar dolarlık alton olduğu belirtilen geminin gizemi ise hala etkisini sürdürüyor.

San Jose kalyonu 17. yüzyılda patlak veren İspanya Veraset Savaşı sırasında, 600 kişilik mürettebatıyla birlikte 8 Haziran 1708'de, İngilizler tarafından Karayipler'de batırıldı.

KOORDİNAT 'BOŞ' ÇIKTI

San Jose kalyonunun yeryüzüne çıkarılması aslında yeni bir şey değil. Geçmiş yıllarda Glocca Morra isimli ABD merkezli şirket, San Jose'yi bulduğunu iddia etti. Şirket hazinenin yarısının kendilerine ait olduğu konusunda Kolombiya ile anlaştı ve hükümete bir koordinat verdi. 2015'te dönemin Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise Kolombiya Donanması'nın gemi enkazını farklı bölgede bulduğunu dünyaya duyurdu. Bu bölge ise 'devlet sırrı' olarak gösterildiği için paylaşılmadı.

DAVA AÇTILAR

Sea Search Armada isimli şirket ise bu koordinatların 1981 yılında Glocca Morra tarafından Kolombiya'ya verildiğini belirtiyor. Şirket, ABD-Kolombiya Ticareti Geliştirme Anlaşması kapsamında koordinatlar için Kolombiya hükümetinden 10 milyar dolar talep ediyor.