Suyun altındaki 300 yıllık hazine çıkarılacak

Kolombiya 300 yıl önce tonlarca altın taşırken batırılan geminin hazinesiyle beraber yeryüzüne çıkartılma kararı aldı.

Suyun altındaki 300 yıllık hazine çıkarılacak

Milliyet'in haberine göre; Kolombiya hükümeti içerisinde mücevher ve altın bulunan 300 yıl önce batan San Jose kalyonunu eleştirilere rağmen sudan çıkarma kararı aldı. Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa tarafından yapılan açıklamada çalışmaların başladığı belirtildi ve 3 yıl içerisinde bütün parçaların yeryüzüne çıkartılacağı kaydedildi. İçerisinde 4 ila 20 milyar dolarlık alton olduğu belirtilen geminin gizemi ise hala etkisini sürdürüyor.

San Jose kalyonu 17. yüzyılda patlak veren İspanya Veraset Savaşı sırasında, 600 kişilik mürettebatıyla birlikte 8 Haziran 1708'de, İngilizler tarafından Karayipler'de batırıldı.

KOORDİNAT 'BOŞ' ÇIKTI

San Jose kalyonunun yeryüzüne çıkarılması aslında yeni bir şey değil. Geçmiş yıllarda Glocca Morra isimli ABD merkezli şirket, San Jose'yi bulduğunu iddia etti. Şirket hazinenin yarısının kendilerine ait olduğu konusunda Kolombiya ile anlaştı ve hükümete bir koordinat verdi. 2015'te dönemin Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise Kolombiya Donanması'nın gemi enkazını farklı bölgede bulduğunu dünyaya duyurdu. Bu bölge ise 'devlet sırrı' olarak gösterildiği için paylaşılmadı.

DAVA AÇTILAR

Sea Search Armada isimli şirket ise bu koordinatların 1981 yılında Glocca Morra tarafından Kolombiya'ya verildiğini belirtiyor. Şirket, ABD-Kolombiya Ticareti Geliştirme Anlaşması kapsamında koordinatlar için Kolombiya hükümetinden 10 milyar dolar talep ediyor.

654a08b786b2473dfcefd989.webp

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yeniden Refah'tan yerel seçim için '100 belediye başkanı adayı' hamlesi Gündem
Yeniden Refah'tan yerel seçim için '100 belediye başkanı adayı' hamlesi
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor Yaşam
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı Gündem
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok