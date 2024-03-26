Suzuki: Zayıf yene karşı müdahaleyi göz ardı etmeyeceğiz

Suzuki, zayıf yenin ekonomi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Bakan, aşırı oynaklığın ticari operasyonlar için belirsizliği meydana getirdiğini söyledi.

Bakan, söz konusu durumun ekonomiye zarar verebileceğini aktararak, Tokyo'nun belirli para birimleri seviyeleri yerine piyasa hareketlerinin hızına odaklandıklarını ifade etti.

Suzuki, kur müdahalesine ilişkin soruyu yanıtlaması halinde bunun piyasa üzerinde istenmeyen etkileri olabileceğini söyledi.

Ayrıca Suzuki aşırı hareketlerin olması durumunda herhangi bir önlemi göz ardı etmeden uygun şekilde yanıt vereceklerini de belirtti.