Suzuki: Zayıf yene karşı müdahaleyi göz ardı etmeyeceğiz

Kaynak: Bloomberght
Suzuki: Zayıf yene karşı müdahaleyi göz ardı etmeyeceğiz
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki zayıflığı durdurabilmek adına herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Suzuki, zayıf yenin ekonomi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Bakan, aşırı oynaklığın ticari operasyonlar için belirsizliği meydana getirdiğini söyledi.

Bakan, söz konusu durumun ekonomiye zarar verebileceğini aktararak, Tokyo'nun belirli para birimleri seviyeleri yerine piyasa hareketlerinin hızına odaklandıklarını ifade etti.

Suzuki, kur müdahalesine ilişkin soruyu yanıtlaması halinde bunun piyasa üzerinde istenmeyen etkileri olabileceğini söyledi.

Ayrıca Suzuki aşırı hareketlerin olması durumunda herhangi bir önlemi göz ardı etmeden uygun şekilde yanıt vereceklerini de belirtti.

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