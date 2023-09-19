Sylvester Stallone kireçlendi! Yeni Rambo aranıyor

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, gelecekteki bir Rambo filminde John Rambo rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Sylvester Stallone kireçlendi! Yeni Rambo aranıyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Vietnam gazisinden serseriye dönüşen "John Rambo" rolünü ilk kez 1982'de oynayan Sylvester Stallone yıllar içinde bu rolü 4 kez daha canlandırdı. Ünlü isim, karaktere son olarak 2019 yapımı Rambo: Son Kan'da (Rambo: Last Blood) hayat verdi.

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Stallone, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaklaşan belgeseli Sly'ın tanıtımı sırasında soruları yanıtladı.

"NEYLE SAVAŞACAĞIM?"

Sylvester Stallone, kendisine "Bir film daha çek" çağrıları yapıldığını itiraf ederek "Rambo, onu bırakabilirim. Bir tane daha yapmak isteseler bile onun işi neredeyse bitti. Ben neyle savaşacağım? Kireçlenmeyle mi?" dedi.

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"SCHWARZENEGGER ÇOK ÜSTÜNDÜ"

Öte yandan Stallone, birkaç ay önce Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'ın kendisinden daha iyi bir aksiyon yıldızı olduğunu söylemişti.

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"80'ler enteresan bir dönemdi çünkü 'aksiyon yıldızı' tanımı henüz tam olarak şekillenmemişti" diyen Stallone, Schwarzenegger'a "Hikayeni anlatmak için vücudunu kullandın. Diyalog çok gerekli değildi. Avusturya'dan gelen bir adam dışında bunu yapan yoktu. O çok daha üstündü. Tüm cevaplar ondaydı. Vücut da ondaydı. Güçlüydü" demişti.

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Schwarzenegger da Stallone'dan övgüyle bahsetmiş ve "Rambo II gibi bir film yaptıktan sonra daha iyisini yapmak için yollar aradım. Stallone olmasaydı, 80'lerde o kadar çaba sarf etmek için motivasyon bulamayabilirdim" ifadelerini kullanmıştı.

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