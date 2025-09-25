Szymanski: "1 maç bazen kara bulutları dağıtır"

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski maç sonu açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha, eksikleri kapatarak daha güçlü geri dönmek istediklerini vurguladı.

“İLK YARI İYİYDİ, EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ”

Szymanski, karşılaşmanın ilk bölümünde iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda düşüş yaşadıklarını belirterek,“Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1’i bulduk, ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. İyi başlangıç yapamadık. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz.” diye konuştu.

“ZAMANA İHTİYAÇ YOK, KALİTELİ BİR TAKIMIZ”

Yeni oyuncuların ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun sisteme adapte olma sürecine de değinen Szymanski, “Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir ama bence yok. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor daha iyi oyun için. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur.” ifadelerini kullandı.