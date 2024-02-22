Szymanski için flaş iddia

Fatih Saboviç
Szymanski için flaş iddia
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski gösterdiği performansla şimdiden Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Alma devinden Polonyalı yıldızla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Sezon başında adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, tercihini sarı lacivertlilerden yana kullanmıştı.

Takıma çok çabuk uyum sağlayan 24 yaşındaki oyuncu direkt performans vermeye başladı. Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Polonyalı yıldız 12 kez gol sevinci yaşarken 14 kez asist yapmayı başardı.

Temmuz 2023'te 9.75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Szymanski'nin performansı Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Avrupalı scoutlar sık sık Ülker Stadyumu'nda yıldız oyuncuyu izlemeye başladı.

Bayer Leverkusen Akademi Direktörü Slawomir Czarniecki, Weszlo'ya verdiği röportajda Szymanski için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Czarniecki'nin sözleri:

"Scouting departmanımız Sebastian'ı tanıyor. Kaminski örneğinde olduğu gibi, Sebastian'ın çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz."

"Bayer Leverkusen'in şu anda geçirdiği gibi iyi bir sezonun ardından birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz, Szymanski potansiyel olarak düşünülebilir."

"Leverkusen'e gelip gelmeyeceğini bilmiyorum çünkü A Takım'dan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz."

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