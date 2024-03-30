Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı

Hatay’daki depremde ailesini kaybeden ve enkazın altında kolunu yitirmesi sonrası protez kol takılan 9 yaşındaki Asya Dönmez en büyük hayalinin Sebastian Szymanski ile konuşmak olduğunu ifade etti.

Asya Dönmez’in bu sözleri sonrası harekete geçen Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı futbolcunun, videolu bir mesajını gönderip forma hediye etti.

Ailesinin hayatını kaybetmesinin ardından Asya’ya sahip çıkan halası Meral Özbek, Asya’nın mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: “Asya, Fenerbahçe’yi çok seviyor. Henüz 9 yaşında ve çok zor günlerden geçti. Bütün ailesini kaybetti. Szymanski’nin hayranı ve ondan gelen video, Asya’ya hem moral oldu hem de çok sevindirdi. Kaç gündür okula gidip gelirken sürekli forma geldi mi diye soruyordu. 3 gün boyunca üstünden formayı çıkarmadı. İmzalı bir forma olduğu için yıkamak bile istemiyor. Gerçekten çok iyi bir destek oldu. Bu tür konularda moral çok önemli. Biz Fenerbahçe Kulübü’ne bir kez daha teşekkür ederiz. Sürekli Szymanski’den gelen videoyu tekrar tekrar izliyor"