Szymanski'ye, Napoli'den kanca. Ocak ayında transfer teklifi yapılacak

İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için şimdiden harekete geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Szymanski'ye, Napoli'den kanca. Ocak ayında transfer teklifi yapılacak

Fenerbahçe'de harikalar yaratan bir performans sergileyen Sebaskian Szymanski, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yakın takibinde. Napoli de bu ekiplerden biri. Fenerbahçe'nin 10 numarasını izleyen Napoli scoutlarının sarı lacivertli futbolcu için olumlu rapor verdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN CEVABI BELLİ!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek. Çizme kulübünün, Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı konuşulurken sarı-lacivertli yönetim; bu sezon 9 gol, 7 asist ile oynayan futbolcusunu şampiyonluğa giderken kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Rakam ne olursa olsun teklif geri çevrilecek. Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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