Tabanca ve bıçakla tehdit edip bisiklet gasbettiler

Adana’da iki gün arayla kurusıkı tabanca ve bıçakla tehdit ettikleri 2 kişinin bisiklet, elektrikli bisiklet ve cüzdanını gasbeden Mehmet İz (19) ile Haşim Daşdöğen (24) yakalandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Tabanca ve bıçakla tehdit edip bisiklet gasbettiler

Olay, 13 Temmuz saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet İz ile arkadaşı Haşim Daşdöğen, sokakta yürüdükleri sırada karşılarından gelen bisikletli Aleyvi el-Muh’u (21) durdurdu. Şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri Aleyvi el-Muh’un bisiklet ve cüzdanını gasbedip, kaçtı. Şüpheliler 2 gün sonra aynı mahallede bu kez Muhammed el-Hammut (27) ile Mustafa Müceddemi’nin (30) önünü kesti. Şüpheliler, tabancayla tehdit ettikleri el-Hammut ile Müceddemi’nin elektrikli bisikletini gasbetti.

GASBEDİLEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET BULUNDU

Müceddemi ile el-Muh’un şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen İz ile Daşdöğen’in, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu saptandı. Anadolu Mahallesi’nde saklandıkları belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Aramalarda ise olayda kullandıkları kurusıkı tabanca, bıçak ve gasbettikleri elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İz ile Daşdöğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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