Tabancasını temizlerken mesai arkadaşını vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tabancasını temizlerken mesai arkadaşını vurdu

Sivas'ta güvenlik görevlisi M.A.K.'nin temizlediği esnada tabancasından çıkan kurşun, mesai arkadaşı T.Y.'yi boynundan yaralarken, olaya dair soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanda saat 09.00 sıralarında silahla yaralama olayı meydana geldi.

İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlemek için eline aldığı tabanca ateş alarak mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, T.Y. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürülürken, T.Y.'nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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