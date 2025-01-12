Taceddin'den 5 yıldır iz yok! Sabah çıktı, bir daha dönmedi

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar Köyü’nde yaşayan Taceddin Taşdak, 10 Nisan 2020 sabahı evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. 2006 yılında beyin ameliyatı geçiren ve engelli olduğu öğrenilen Taşdak, akşam eve dönmeyince ailesi endişelenmiş ve durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Göksu Çayı kenarı ve dağlık alanlar başta olmak üzere geniş çaplı arama çalışmaları başlatmıştı. Ancak 5 yıl boyunca yapılan aramalarda Taceddin Taşdak’a dair herhangi bir iz bulunamadı. Ekiplerin gerçekleştirdiği birkaç arama sonrası, çalışmalar sonlandırıldı.

Bugüne kadar kaybolan Taceddin Taşdak'ın ne ölü, ne de diri bir şekilde bulunamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.