Tacikistan-Afganistan sınırında yeni düzenleme

Astana’da gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) Konseyi toplantısında, Tacikistan-Afganistan sınırının düzenlenmesi için hükümetler arası hedefli bir programın kabul edileceği açıklandı. Bu duyuru, CSTO Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov tarafından Belarus televizyon kanalı STV’ye verilen bir röportajda yapıldı.

Tasmagambetov, imzalanacak belgenin CSTO üyesi ülkelerin sınır düzenlemesi konusunda ortak hareket etmesini sağlayacağını ve böylece Orta Asya’nın güvenliğine önemli bir katkıda bulunacağını belirtti.

AFGANİSTAN MESELESİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Afganistan meselesinin CSTO için önemli bir çalışma alanı olduğunu vurgulayan Tasmagambetov, bölgenin güvenliği için kritik adımlar atılması gerektiğini ifade etti. “Durum her ne kadar istikrara kavuşmuş gibi görünse de Afganistan’da hala aktif olarak faaliyet gösteren pek çok terör örgütü bulunuyor” dedi.

13 YILLIK PROGRAM YENİDEN GÜNDEMDE

Program taslağının dışişleri, savunma bakanlıkları ve güvenlik konseyi sekreterlikleri düzeyinde uzun süredir müzakere edildiğini belirten Tasmagambetov, 13 yıl önce oluşturulan bu plan üzerinde sonunda bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ancak, bu uzlaşının detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

CSTO Parlamenterler Meclisi’nin internet sitesine göre, 5 yıllık program üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada, Tacik tarafı sınırın belirli bölümlerini güçlendirmek için öneriler sunacak. Katılımcı ülkeler ise Tacikistan sınırının güvenliği için tahsis edilecek maddi ve diğer kaynakları belirleyecek. İlk aşamanın bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

İkinci ve üçüncü aşamalarda ise sınır düzenlemesi için somut tedbirler alınacak. Bu süreçte sınır bölgelerinde hem teknik altyapının güçlendirilmesi hem de güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor.

ORTA ASYA’NIN GÜVENLİ GELECEĞİ

Afganistan sınırı, Orta Asya ülkeleri için sadece coğrafi değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir öneme sahip. CSTO’nun bu adımı, bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi ve terör tehdidini azaltmayı hedefliyor. Ancak, programın detaylarının henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olması, planın başarısına dair bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.