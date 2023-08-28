Tacikistan'da aşırı yağışlar 13 can aldı

Tacikistan’da dün yaşanan şiddetli yağış sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Tacikistan'da aşırı yağışlar 13 can aldı

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, dün Vahdat kentinde ve Rudaki bölgesinde şiddetli yağışlar doğal afete neden oldu.

Şiddetli yağışlar sonucu Vahdat’ta 11 ve Rudaki bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Rahman’ın ülke başbakanına, Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesine ve diğer ilgili devlet kurumlarına afette hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunma, felaketin sonuçlarını bir an önce ortadan kaldırma talimatı verdiği belirtildi.

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