Tacikistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Tacikistan'da yoğun yağışlarla birlikte meydana gelen sellerde en az 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tacikistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Editör: İsa Karaarslan

Tacikistan'da kaya düşmesi ve toprak kaymasına neden olan sağanak yağışlar nedeniyle üç günde en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan ve Çin sınırındaki Tacikistan’da, Acil Durumlar Komitesi sözcüsü, AFP'ye verdiği demeçte, Tacikistan'ın merkezindeki üç kasabada 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

On milyon nüfuslu ülkenin başkenti Duşanbe'nin eteklerindeki üç kasaba olan Vakhdat'ta 17, Roudaki'de iki ve Varzob'da iki kişi hayatını kaybetti. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Acil Durumlar Komitesi şiddetli yağmurlar sonrasında ilk ölü sayısının 13 olduğunu bildirdi ve yeni heyelan, toprak kayması ve kaya düşmelerinin yüksek riskine karşı uyarıda bulundu. Fakir ve dağlık bir ülke olan Tacikistan, düzenli olarak ölümcül doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Şubat ayında çığlarda da 19 kişi hayatını kaybetmişti.

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