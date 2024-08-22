Taciz ettiği kadınla buluşmaya giden şahıs unutamayacağı bir ders aldı.

Düzenleme: Kaynak: DHA
Taciz ettiği kadınla buluşmaya giden şahıs unutamayacağı bir ders aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde F.A., sosyal medyadan farklı hesaplarla taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, F.A. ile onu dövenler gözaltına alındı.

Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde gerçekleşti. F.A., iddiaya göre evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı. Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabı üzerinden engelledi. Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip, çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine gelen F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.

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'TAMAM BIRAK, DAHA GELMEYECEĞİM'

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntülerde; kadının, O.K.'ye polisi çağırdığını söyleyerek, 'Polisi aradım da sen yine de şey yapma, olan sana olur', bir başkasının da 'Başına bela olur, ölür geberir' dediği anlar yer aldı. O.K.'nin video çeken kişiye 'Abla, çek bunun yüzünü' dediği, F.A.'nın da 'Tamam bırak, daha gelmeyeceğim' sözleri üzerine O.K.'nin 'Lan gelemezsin zaten' diyerek tepki gösterdiği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde, başka bir kadının da 'Tamam üzülüyoruz sana dayak yiyorsun diye. Ama el alemin karısına, kızına bir de gelmeyeceğim diyor' ifadeleri de yer aldı.

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İhbar sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, F.A., O.K. ve yanındakiler gözaltına alındı. O.K. ile yanındakiler ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, F.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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