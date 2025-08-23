Taciz iddiaları magazin dünyasını sarsarken! Gülşen’in paylaşımları tartışma yarattı

Taciz iddiaları magazin dünyasını sarsarken! Gülşen’in paylaşımları tartışma yarattı

Magazin dünyası, peş peşe ortaya çıkan taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda şok etkisi yaratırken, ünlü şarkıcı Gülşen’in paylaşımları tartışma konusu oldu.

Gündeme bomba gibi düşen taciz iddialarının ardından Gülşen’in peş peşe yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

“SUÇU KANITLANANA KADAR HERKES MASUMDUR”

Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur” ifadesini kullanarak adalet vurgusu yaptı.

Şarkıcı, ikinci paylaşımında ise, “O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için” sözleriyle açıklamasını destekledi.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Mesut Adlin’in Gülşen’in de fotoğrafçısı olduğu ortaya çıkarken, ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, “Küçücük kızlar yalan mı söyleyecek?”, “Mesajlar ortada”, “Her şey ortada, kanıtlar var” ve “Kadının en büyük düşmanı hemcinsleri oluyor” gibi yorumlarla Gülşen’e tepki gösterdi.

“SÖZLERİM ÇARPITILIYOR”

Tepkilerin ardından Gülşen, yeni bir paylaşımda bulunarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti: “Az evvel yazdıklarımın farklı yerlere çekilmeye çalışılması daha fazla heyecan veriyor olabilir ama her bir canlıya olan eşitlik duygumun ve sonsuz hassasiyetimin sorgulanması beni olduğumdan farklı biri yapmaz.”

