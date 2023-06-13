Tacizci servis şoföründen iğrenç savunma ‘Fiziğinden ve sesinden etkilendim’

Kırşehir'de, bir lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan servis şoförü Murat Y. (39), duruşmada şu ifadeleri kullandı:

Tacizci servis şoföründen iğrenç savunma ‘Fiziğinden ve sesinden etkilendim’

"Sadece kızla başbaşa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim için elimde bulunan peçeteye boşaldım. Peçeteyi atarken pantolonuma bulaşmıştır."

Mağdur öğrenci ise gözyaşları içinde, "Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşma eksik evraklar nedeniyle ertelenirken, sanık Murat Y. tutuklandı.

Olay, 2 Kasım 2021 tarihinde Kırşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir lisede okuyan genç kız, Murat Y.'nin kullandığı öğrenci servisine binerek evine gitmek istedi. Ancak Murat Y., diğer öğrencileri bıraktıktan sonra acil bir işi olduğunu söyleyerek minibüsü ıssız bir yere park etti. Bu noktada Murat Y., lise öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla mağdur öğrenci şikayette bulundu. Murat Y. gözaltına alındı ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Ancak Murat Y., tutuklanmasından 6 gün sonra yapılan itiraz sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mağdur öğrencinin kot pantolonunda şüphelinin menisinin tespit edildiği bir rapor da dosyaya eklendi. Bununla birlikte, ailenin avukatının tutuklama talebi reddedildi.

'PEÇETEYİ ATARKEN PANTOLONUNA BULAŞMIŞTIR'

Bugün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Murat Y., mağdur F.K. ve avukatlar hazır bulundu. Murat Y., ifadesinde suçlamaları reddederek, "F.K. ile herhangi bir cinsel ilişkiye girmedim. Bu iddialar yalandır. Sadece kızla başbaşa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim için elimdeki peçeteye boşaldım. Peçeteyi atarken pantolonuma bulaşmış olabilir. Ben cinsel bir girişimde bulunmadım, iftira atılıyor" dedi.

'GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİYDİ, ŞİKAYETÇİYİM, GELECEĞİMİ MAHVETTİ'

Mağdur lise öğrencisi ise gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "O gün serviste bir anda işinin çıktığını, kısa süreceğini söyledi. Aracı ıssız bir yere sürdü. Etrafta kimse yoktu. Aracın kapılarını kilitledi ve hızla üzerime geldi. Elbiselerimi çıkardı. Çok uğraştım engel olmak için ama başaramadım. Çok korktum sesimi dahi çıkaramadım. Kıyafetlerimi çıkardıktan sonra cinsel münasebette bulundu. Gözü dönmüş gibiydi. Şikayetçiyim. Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksik evraklar nedeniyle duruşmayı ertelerken, sanık Murat Y. suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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