Tacize uğrayan ünlü spiker isyan etti 'Kadınlar çaresiz'

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Tacize uğrayan ünlü spiker isyan etti 'Kadınlar çaresiz'

Tacize uğrayan ünlü ekran yüzü Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya üzerinden isyan ederek "Bu çaresizlik kabul edilemez" dedi.

Habertürk spikerlerinden Ela Rumeysa Cebeci uğradığı tacizi sosyal medya üzerinden paylaştı. Bir hayranının tacizine uğrayan Cebeci, kanal binasında mahsur kaldı. Ela Rümeysa Cebeci, binanın önüne gelen ve kendisi ile evleneceğini söyleyen bir şahıs yüzünden binadan çıkamamasına isyan etti.

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"BU BOŞLUK KABUL EDİLEMEZ"

O anları sosyal medya üzerinden paylaşan Cebeci, "Bu bir skandaldır. Bu boşluk kabul edilemez. Herkesi tek tek şikayet mi edeceğiz? Sonuç ne olacak? Polis bir şey yapamıyor. Yasa çaresiz, kadınla çaresiz." dedi.

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