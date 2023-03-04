Tadilat yapılan işyeri kül oldu 

İHA'nın haberine göre, yangın dün gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Turizm Bölgesi 110 Evler Mevkiinde çarşı içerisinde tadilat yapılmakta olan bir işyerinde çıktı.

Tadilat yapıldığı sırada işyerinin üst katında ikamet olarak kullanılan bölümün çatısından başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Esnaflar, yangın tüpü ve hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

112 ihbar hattına gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, 112 Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşyerinin çatısının yanıcı izolasyon malzemesiyle kaplı olması nedeniyle itfaiye yağını söndürmek için uzun süre uğraştı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ekibinin seferber olduğu söndürme çalışmaları sonucunda yangın çarşıdaki diğer işyerlerine ulaşmadan söndürüldü.