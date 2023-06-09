Tafta Tabya’da altın avı. Osmanlı-Rus Savaşı’nda kentin korunması için yapılmıştı

Erzurum'da, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde kentin korunması amacıyla yapılan Tafta Tabya, defineciler tarafından tahrip edildi.

Tafta Tabya’da altın avı. Osmanlı-Rus Savaşı’nda kentin korunması için yapılmıştı

Yakutiye ilçesindeki Tafta ve Köşk köyleri arasında 1910 metre rakımlı tepeye konumlandırılan tabya, 2. Abdülhamit döneminde Artvin istikametinde Gürcüboğazı olarak adlandırılan bölgeden gelebilecek tehlikelere karşı Karagöbek Tabyası'na destek için yapıldı.

Projeyi hazırlayan Şahap Paşa'ya atfen ismi Şahap Paşa Kışlası olarak da anılan tabya, Ruslar'ın kenti işgalinden sonra geri alınıp 1992'ye kadar kışla olarak kullanıldı.

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Bugünlere ulaşan ve çeşitli yerlerinde yıkıntılar bulunan tabya, defineciler tarafından kazı yapılarak tahrip edildi.

Erzurum Turizm, Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı ve arkeolog Ömer Faruk Kızılkaya, kentte 22 tabya bulunduğunu söyledi.

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“ÇOK CİDDİ BİR TAHRİBAT SÖZ KONUSU”

Köylülerin ihbarıyla tabyada kazı yapıldığını öğrendiğini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Buranın elle kazındığını düşünmüyorum. Nasıl yaptılarsa çok ciddi bir tahribat söz konusu. Görüntü gelince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ile irtibata geçtim, bilgilendirdim. Onlar da konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle halkımıza duyurmak istiyoruz. Bunlar ata, dede yadigarımız, korunması gereken yadigarlar. Bu konuda daha duyarlı olmamız ve gereken durumlarda yetkililerimizi uyarmamız gerekiyor çünkü bunlar hepimizin eseri. Evimize birisi girdiği zaman nasıl tepki gösteriyorsak, bunlara da birisi zarar verdiği zaman aynı tepkiyi göstermemiz gerekiyor."

Tabyanın restore edilerek Harp Tarihi Müzesi olmasını istediklerini belirten Kızılkaya, bu konuda güzel sonuçlar almayı beklediklerini kaydetti.

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“BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARA ULAŞTIRALIM”

Kızılkaya, tabyanın Osmanlı'nın en zor şartlarında yapıldığına işaret ederek, "Burada zaten savunma savaşı vermişiz. Böyle bir atmosferde gelip de o askerin bir yerlere bir şeyler gömdüğünü düşünmek bile gerçekten çok büyük bir ahmaklık istiyor. Asıl hazinenin çocuklarımızı getirip buralarda gezdirmek, o milli şuuru yaşatmak olduğunu düşünüyorum. Bu tarz değerlerimize zarar vermeyin, bunları koruyalım, bizden sonraki kuşaklara ulaştıralım." dedi.

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(Kaynak: AA)

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