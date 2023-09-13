Tahıl ambarı ilimizde 640 bin dekara ekildi biçerdöverler toplamaya yetişemedi

Konya Ovası, ayçiçeği üretiminde Trakya’dan sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi. Bölgede "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde erken ekim yapılan 640 bin dekarlık alanda biçerdöverlerle hasat başladı.

Tahıl ambarı ilimizde 640 bin dekara ekildi biçerdöverler toplamaya yetişemedi

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Konya, yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Konya Ovası’nda geçen yıl 675 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler ise bu yıl 640 bin dekar alanda üretim yapıyor.

İlkbahar yağışlarının diğer ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğinde de etkisini gösterdiğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Nisan yağışları diğer yeşil mahsullerde olduğu gibi ayçiçeğinde de etkisini gösterdi. Nisan yağışlarının iyi olması ayçiçeği bitkisinin çıkışının daha hızlı olmasına neden oldu" diye konuştu.

"ÇİFTÇİMİZ BAKINI YAPTI"

Kırkgöz "Bu da Konya yöresinde büyük bir alanda ayçiçeği ekilişi olduğunu dikkate aldığımız zaman çok önemliydi. Bu yıl da inşallah verimimiz güzel çıkacak diye tahmin ediyoruz yağışlardan dolayı. Çiftçilerimiz gerekli bakımlarını, gerekli sulamalarını, ihtiyaç duydukları dönemdeki gübrelerini verdiler” dedi.

Ova genelinde bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Burak Kırkgöz, “Bu yıl ayçiçeği ekiliş alanlarında biraz daralma oldu. Konya'da 675 bin dekarlık bir ekilişimiz vardı bir önceki yıl, bu yıl ise yaklaşık 640 bin dekar civarında bir ekim alanımız mevcut" diye konuştu.

REKOLTEMİZDE KAYIP YAŞAMAMALIYIZ"

"Tabii bundaki en büyük unsurlardan biri, ayçiçeği fiyatlarının geçtiğimiz yıl biraz düşük olması çiftçilerimizin ayçiçeğinden diğer ürünlere yönelmelerine neden oldu" diyen Kırkgöz "Bu yıl verimlerimiz güzel çıkıyor. İlk biçilen tarlalar çok verimli olmaz ama şu anda ilk biçilen tarlalarımızda bile verimlerimiz güzel. İnşallah ekiliş alanı düşmesine rağmen rekoltemizde bir kayıp olmaz diye temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ayçiçeği fiyatlarının yeni hasat döneminde çiftçinin beklentisinin biraz altında kaldığını anlatan Kırkgöz, “İnşallah ilerleyen dönemlerde de bu fiyatların biraz yükselmesini bekliyoruz. Tabii yükselmesi yağ fiyatlarını da doğrudan etkileyeceği için burada belki Bakanlığımız ekstra ayçiçeğine bir destek verebilir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Bununla ilgili görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz. Ayçiçeği yağının pahalıya tüketilmemesi için fiyatların artışından ziyade ayçiçeğinde ekstra desteklemenin yapılması hem çiftçimizi memnun edecek hem de tüketiminin herhangi bir sıkıntıya girmesini engellemiş olacaktır” diye konuştu.

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