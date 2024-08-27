Tahinin mucize faydalarına bilim ve uzmanlar bakın ne diyor

Tahinin sağlığa olan faydaları, binlerce yıldır farklı kültürlerde bilinen ve kullanılan bu besinin, bilimsel araştırmalarla da desteklenen zengin besin içeriğine dayandırdığı biliniyor.

Tahin, susam tohumlarından elde edilen bir besin olup, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarında yaygın olarak tüketiliyor.

İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar, tahini adeta bir süper gıda haline getirdi.

Beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, tahinin içerdiği lignanların ve fitosterollerin, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Dr. Greger, bu bileşiklerin LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını vurguladı.

Ayrıca, Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Dariush Mozaffarian, tahinin omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olmasının, beyin sağlığı ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde koruyucu etkiler sağladığını ifade etti.

"Journal of Nutrition" dergisinde yayımlanan 2020 tarihli bir çalışmada, tahinin ana bileşeni olan sesaminin, antioksidan özellikleri sayesinde kan damarlarının genişlemesine yardımcı olduğu ve böylece kan basıncını düşürerek hipertansiyon riskini azalttığı ortaya konuldu.

Araştırmacılar, tahin tüketiminin arteriyel sertliği azaltabileceğini ve böylece kalp sağlığını iyileştirebileceğini belirtti.

Kanserle Mücadele: "Cancer Prevention Research" dergisinde yayımlanan bir başka araştırmada, tahinde bulunan sesamolün, hücrelerdeki oksidatif stresi azaltarak ve anti-enflamatuar mekanizmaları destekleyerek belirli kanser türlerinin riskini düşürebileceği bildirildi.

Çalışmada, özellikle kolon ve meme kanseri üzerinde koruyucu etkiler gözlemlendi.

Kemik Sağlığı: 2018 yılında "Osteoporosis International" dergisinde yayımlanan bir çalışma, tahinin yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemik yoğunluğunu artırabileceğini ve osteoporoz riskini azaltabileceğini gösterdi.

Çalışmaya göre, düzenli tahin tüketimi, yaşla birlikte azalan kemik mineral yoğunluğunu korumada etkili olabilir.

Tahinin besleyici özellikleri, yalnızca geleneksel bilgelik ile sınırlı kalmayıp, modern bilim tarafından da desteklendi.

Kalp sağlığından kanser önlemeye, kemik yoğunluğundan beyin fonksiyonlarına kadar geniş bir yelpazede fayda sağlayan tahin, düzenli olarak tüketildiğinde genel sağlığınızı iyileştirebilir. Ancak, tahinin yüksek kalorili bir besin olduğunu unutmamak ve dengeli bir diyetin parçası olarak tüketmek önemli.

Tahin, susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen besleyici bir gıdadır. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan tahin, aynı zamanda geleneksel Asya, Orta Doğu ve Afrika mutfaklarında da yaygın olarak kullanılır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, tahinin sağlık üzerindeki etkileyici faydalarını ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Tuba Kayan Tapan, tahinin özellikle iyi bir bakır kaynağı olduğunu ve demir emilimi, kan pıhtılaşması ve kan basıncı için gerekli olan bu mineralin vücutta önemli rol oynadığını belirtti.

Ayrıca, tahinin inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan ve bağışıklık sağlığını destekleyen selenyum açısından da zengin olduğunu ifade etti.

Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Gül ise, tahinin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Dr. Gül, "Tahin, yüksek tansiyon, trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol gibi risk faktörlerini azaltarak kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir" dedi.

Bilimsel araştırmalar, tahinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekledi.

2014 yılında yapılan bir çalışmada, osteoartritli 50 kişi üzerinde yapılan deneyde, günde 40 gram susam tohumu tüketen katılımcıların trigliserit ve LDL kolesterol düzeylerinde önemli azalmalar görüldü. Bu sonuçlar, tahinin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi.

Ayrıca, 2021 yılında yapılan bir başka araştırma, tahinin iltihaplanmayı azaltıcı etkilerini ortaya koydu. Bu çalışmada, tahin tüketiminin iltihap belirteçleri olan interlökin-6 (IL-6) seviyelerinde azalma sağladığı bulundu.

Kronik iltihaplanmanın kanser, diyabet ve otoimmün bozukluklar gibi durumlara katkıda bulunduğu düşünüldüğünde, tahinin bu etkisi oldukça önemli.

Tahin, zengin besin içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeken bir gıda.

Uzmanlar, tahinin kalp sağlığını koruma, inflamasyonu azaltma ve bağışıklık sistemini destekleme gibi birçok faydasını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar da bu faydaları desteklemekte ve tahinin düzenli tüketiminin sağlık açısından önemli olduğunu gösterdi.