Tahkim Kurulu derbi kararını verdi. Mert Hakan Yandaş kararı şok etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tahkim Kurulu derbi kararını verdi. Mert Hakan Yandaş kararı şok etti

Tahkim Kurulu PFDK cezalarına yapılan itirazları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken karşılaşmada olaylar hiç eksik olmadı.

Daha maç başlamadan çıkan kavgalar maç içerisinde ve sonunda devam etti.

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PFDK CEZA YAĞDIRDI

Olaylı derbinin ardından toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu adeta ceza yağdırdı.

Kurul iki takıma da verdiği para cezalarının yanı sıra Ali Koç'a 90 gün, Selahattin Baki'ye 32 gün, Emre Kartal'a 1 yıl hak mahrumiyeti Ertuğrul Karanlık'a 5 maç, Mert Hakan Yandaş'a 5 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç ve Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi.

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MERT HAKAN YANDAŞ'A İNDİRİM

Tahkim Kurulu PFDK'nin derbi hakkında verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirdi.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre kurul Mert Hakan Yandaş'a verilen 5 maçlık men cezasını 4 maça indirdi.

GALATASARAY TARAFTARI AYAĞA KALKTI

Yandaş'ın cezasında sadece 1 maç indirim yapılsa bile kararı şaşkınlıkla karşılayan Galatasaray taraftarları ayağa kalktı.

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