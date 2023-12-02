Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Fenerbahçe hakkında karar

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç hakkında verdiği cezaları onadı.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onamaya karar verdi.

ALİ KOÇ'A HAK MAHRUMİYETİ

Tahkim Kurulu, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasını onadı.