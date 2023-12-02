Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Fenerbahçe hakkında karar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Fenerbahçe ile Ali Koç hakkında verdiği cezalar onandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Fenerbahçe hakkında karar

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç hakkında verdiği cezaları onadı.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onamaya karar verdi.

ALİ KOÇ'A HAK MAHRUMİYETİ
Tahkim Kurulu, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasını onadı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Avrupa hezimeti sonrası çıldırdı. Galatasaray ile aralarındaki farkı açıkladı
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı Gündem
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi Magazin
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi