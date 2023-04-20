Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticilerine verilen cezaları onadı

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında iki ayrı açıklamadan verdiği 49 gün, Fenerbahçe yöneticileri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci hakkında verdiği 21'er günlük hak mahrumiyeti ile para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'nın 11 Nisan tarihli kararına itirazını inceleyen Tahkim Kurulu, kulübün resmi internet sitesinden 5 Nisan'da yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 200 bin lira para cezası verilmesi kararında herhangi bir isabetsizlik bulmadı.

Kurul, Başkan Ahmet Nur Çebi hakkında, kulüp resmi internet sitesinden aynı gün yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezası kararını da "Tekrar tekrar yapılan açıklamalarla, TFF'nin ve yetkili kurulların itibarının zedeleneceği ve futbolda düzensizliğin teşvik edileceği" anlaşıldığı gerekçesiyle onadı.

Başkan Çebi'nin, PFDK'nın 13 Nisan tarihli kararına yaptığı itirazı da değerlendiren Kurul, Çebi'nin 10 Nisan'da yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle verilen 28 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin 500 liralık para cezasında da onama yoluna gitti.

Fenerbahçe Kulübünün idarecileri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile ilgili PFDK'nın 18 Nisan tarihli kararına itirazını inceleyen Tahkim Kurulu, iki yöneticinin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle haklarında verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ile 50'şer bin liralık para cezası kararlarında bir isabetsizlik bulmadığına yönelik hüküm kurdu.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 56 bin liralık para cezası ile bazı seyircilerin kartlarının bloke edilerek bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine yönelik kararlara yapılan itirazları da reddetti.

Tahkim Kurulu, bütün onama kararlarını oy birliğiyle aldı. (AA)

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