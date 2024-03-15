Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı. Pendikspor maçının faturası ağır oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararlarını yapılan itirazları değerlendirdi.

Kurul yaptığı değerlendirme sonrası PFDK’nin Fenerbahçe’ye verdiği tüm cezaların onanmasına karar verdi.

İşte Tahkim Kurulu’nun kararı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve idarecisi Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 29.02.2024 tarih ve E.2023-2024/845 - K.2023-2024/1073 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki ‘nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 05.03.2024 tarih ve E.2023-2024/879 - K.2023-2024/1108 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, , taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir"