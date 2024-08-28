Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçelileri çıldırtan Göztepe kararı

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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçelileri çıldırtan Göztepe kararı

Fenerbahçe maçında yaşananlardan sonra 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe'nin cezası 1 maça düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bugünkü toplantısında PFDK kararlarına yapılan itirazları değerlendirdi.

Kurul Fenerbahçe maçının ardından Göztepe'ye verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasına karşı yapılan itirazda flaş bir karara imza attı.

İzmir ekibine verilen 2 maç seyircisiz oynama cezası oy çokluğu ile tek maça düşürüldü.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir"

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