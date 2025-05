Tahliye olan Sansar Salvo'nun ifadesi ortaya çıktı! Babasına şiddet uygulamıştı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan "Sansar Salvo" lakaplı Ekin Can Arslan'ın vesayeti anne ve babasına verildi. Duruma sinirlenen rapçi Arslan, babası Gazi Arslan'ı darbettiği anların görüldüğü bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Video sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Ekin Can Arslan, "Üst soya karşı basit kasten yaralama" suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Arslan hakkında, "Üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ekin Can Arslan, bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılırken, babası Gazi Arslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'BEN BABAMDAN İTİRAF ALMAYA ÇALIŞTIM'

Duruşmada savunması alınan sanık Ekin Can Arslan, "Olay tarihinde ben babamın evine, bir video çekip itiraf almak için gitmiştim. Öncelikle videolarda tokat sesine benzeyen ses var. Ama ben tükürmüştüm. O ses bunun sesi olabilir. Bende çok kötü şeyler yaşadım. Eski kız arkadaşım olsun, rapçi arkadaşım olsun, yakınımda çok vefat oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almaya çalıştım. Kesinlikle tokat atmadım. Videodaki ses tükürme sesidir. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle videoyu koydum, ama sonrasında iki platformda da sildim. Bu video sadece birkaç saat kaldı. Mahkeme öncesi annemin telefonundan babamla konuştum. Babam da, "Yeni bir başlangıç yapalım" dedi. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar var. Benden para alanlar var. Bu koşullar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim. Annemle babamı bu oyuna girmek için tehdit etmiş olabilirler. Avukatlarım savunma yapıyor. Babamın bana bıçak çekme eylemi ile ilgili şikayetimden vazgeçeceğim. Beni vesayet altına almamaları için ben bu şikayetimi tutuyorum" dedi.

'OĞLUMDAN ŞİKAYETİM YOKTUR'

Duruşmada söz hakkı verilen babası Gazi Arslan da, "Ben Ataşehir'de oturuyordum. Ekin Can, Cihangir'de oturur. Ekin Can olay akşamı 20.00 - 21.00 civarı eve geldi. Vesayet altına alınması ile ilgili benim bilgim yoktu. Ekin Can'ın kiralarını ben alıp ona veriyorum. O akşam acılı şekilde geldiğinde, "Kiraları alıyorsun. Bana vermiyorsun" dedi. Ben de sakin olup oturmasını söyledim. Karşılıklı itişme oldu. Ben o esnada göğsüme doğru 3-4 defa yumruk yedim. Ben kapıyı açtım. Daha sonra Ekin Can evden ayrıldı. Elinde telefon vardı. Oğlumdan şikayetim yoktur" dedi.

'MAĞDURİYETİME ÇÖZÜM BULUNMADI'

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından tutuklu sanık Ekin Can Arslan'a duruşmadaki son sözleri soruldu. Arslan, "Babam olayı yanlış hatırlıyor. Olay gündüz vakti oldu. Kapıya komşular değil, polisler geldi. "Git" dedi, gittim. Babam olayları karıştırıyor. Aile Bakanlığı'nın mahkemeye dahil olduğunu gördüm. Benim ailem, daha önce ifademde geçen kişiler tarafından tehdit ediliyor olabilir. Ailem bu nedenle benim hakkımda suçlamalarda bulunmak zorunda kalıyor. Aile Bakanlığı'da olmak üzere çeşitli kurumlara yazılar yazdım. Ama benim mağduriyetime bir çözüm bulunmadı" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Ekin Can Arslan'ın "Üst soya yönelik basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine hükmetti.