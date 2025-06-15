Tahran'da halk akın akın şehri terk ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tahran'da halk akın akın şehri terk ediyor

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırıların şiddetini artırmasının ardından halk Tahran'dan çıkmaya başladı. Şehrin çıkış yolları yoğunluktan kilitlenirken, araçlar kilometrelerce uzunlukta bir konvoy oluşturdu.

İsrail'in üst düzey İranlı askeri yetkililere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından alevlenen çatışmalar, şiddetlenerek devam ediyor.

İran'ın İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık vermesi ve Hayfa ile Tel Aviv kentlerini hedef almasının ardından gün boyunca İran'a yönelik saldırılarını artıran İsrail, başkent Tahran'da büyük bir paniğe neden oldu.

İRANLILAR BAŞKENTİ TERK ETMEYE BAŞLADI

İsrail'in yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarının ardından ortaya çıkan panik ortamında binlerce İranlı aile, şehri terk etmek için yollara döküldü. Tahran'ın çıkışlarında kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu.

Öte yandan İran medyası, bu gece de İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının olacağını duyurdu.

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