Tahtalı Dağı'nın zirvesinde yeni yıl heyecanı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tahtalı Dağı'nı, yaklaşık 600 kişi yılbaşı için de tercih etti. Yılbaşını karda geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zirveye gelen turistler, yılbaşı mesajlarını kar üstüne yazdı. Ziyaretçilerin kar üzerine yazdığı mesaj ise özellikle "Mutlu Yıllar" oldu.

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Tahtalı Dağı'nda bulunan teleferik işletmesinin Halkla İlişkiler Müdürü Ulaş Bayın, "Şu anda Tahtalı Dağı zirvesinde 2 metreyi geçen kar birikimi mevcut. Misafirlerimiz, Kemer merkezde ve Antalya merkezde yaklaşık 20 derecelik sıcakta denize girdi.

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Şehre yakın bir noktada yaklaşık 10 dakikalık teleferik yolculuğuyla buraya gelerek yağan karın zevkini yaşayabiliyorlar.

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Kore'den, Amerika'dan, İngiltere'den gelen birçok yabancı misafirimiz haricinde aynı zamanda yerli misafirlerimiz de bugün buraya geldi. Yaklaşık 600 misafirimizi yılbaşında burada ağırladık.

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Misafirlerimiz, yeni yıl dileklerini kar üzerine yazdı. Dileklerini ve mesajlarını, insanlarla paylaştılar" dedi.

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Yeni yıl için Tahtalı Dağı'nın zirvesine arkadaşlarıyla gelen ve kar üzerine Rusça "Mutlu Yıllar" yazan Elena Vodopyanova, "Biz arkadaşlarımızla beraber bugün Tahtalı Dağı'na geldik. Bizim için yeni yılda kar görmek ve dilek dilemek çok önemli" dedi.