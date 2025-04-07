Takım lige havlu attı, başkan fırça kaydı: Profesyonel takımı hak etmiyorsunuz

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 5-1 kaybeden Nazillispor umutlarını tüketti. Hafta sonunda matematiksel olarak küme düşmeyen siyah-beyazlılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Yeni Beyoğlu Çarşı Spor maçını kazanamazsa 2'nci Lig'e veda edecek. Alt sıralardaki rakipleri puan alırsa Nazilli'ye 4 sezondur yer aldığı ligde galibiyet de yetmeyecek. Sezon başında şirketleşip Nazilli Belediyespor olan adını değiştiren kulüpte Başkanı Şahin Kaya ise Karacabey Belediyespor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Memleketinin takımı olan Nazillispor'a büyük emekler verdiğini belirten Kaya, taraftarların kendisine yönelik tepkilerine cevap verirken, hem seneye takımın ismini değiştireceğini söyleyip hem de ilçenin profesyonel takımı hak etmediğini savundu. "Suçluyu buldunuz" diyen Kaya, "Nazillispor'un bu halde olmasının suçlusu benim. Sağlığımı, paramı, ailemden çaldığım zamanı 3 ya da 5 çapulcu sevinecek diye harcadım. Doğduğum, büyüdüğüm memleketimin takımına para harcayarak suçlu ben oldum" dedi.

"NAZİLLİ İSMİNİ SİLİYORUM"

Belediyenin takıma hiç sahip çıkmadığını da belirten Şahin Kaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kendini taraftar zanneden partizan arkadaşlar belediyenin hiçbir şekilde sahip çıkmamasına, hatta her şeyi elimizden almasına ses çıkaramadı. Bu kulüp sayesinde makam mevki sahibi olan, para kazanan aynı zamanda bu kulübün borçlanmasında emeği geçenlere de iş adamlarına da ses çıkaramadı. Suçluyu buldunuz, istediğiniz gibi yönlendirin. Seneye Nazilli ismini de siliyorum. Şimdi gidip başka kapı bulun. İş bulacağınız, para alacağınız bir takım bulun. Bu şehir profesyonel takımı hak etmiyor." Kaya'nın açıklamaları sosyal medyada tepki gördü.